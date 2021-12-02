政Whats噏：何俊仁獄中七秩大壽　李永達fb祝賀贈興？

因4宗非法集結案，包括明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，被判囚18個月嘅何俊仁(AV仁)尋日(1日)70歲生日，係佢第1個喺獄中度過嘅生日啊。但佢有2位身處海外嘅黨友唔知攞景定贈興，越洋同佢講生日快樂，咪就係講緊早前前後腳離港赴英嘅民主黨(白鴿黨)副主席兼前議員李永達(高達)，同埋該黨嘅前區議員陳樹英(Tree)兩公婆囉！

喺違法佔領行動(佔中)案被判入獄8個月、緩刑2年嘅高達同太太Tree兩公婆早前靜靜雞前後腳離港，最後由Tree自爆「達和我在英生活安好！」證實2人身處英國嘅傳聞。2人最近開始喺Facebook上水，而高達今日(2日)仲發布1張2009年佢為AV仁慶生切蛋糕嘅照片，再寫住「祝仁哥生日快樂」。而Tree都貼出同朋友嘅合照，話「無論變遷，常常記掛遠方的朋友」，唔知兩公婆係咪生活得自由自在，所以一齊上水想刷下存在感呢？

相反，因為前年8‧18、10‧1、10‧20，以及去年6‧4等4宗非法集結案，被控明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪，而身陷囹圄嘅AV仁就無咗自由喇！入獄頭1個月，就要面對早晚洗地半個鐘而大呼吃力，3個月後更係爆出瘦咗20磅，就連佢嘅囚友，被控煽惑他人參與未經批准等罪入獄嘅東區前區議員曾健成，喺監獄遇見AV仁時，都形容AV仁瘦咗兩個碼啊。