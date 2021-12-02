港鐵指列車「甩門」或與月台廣告牌碰撞所致　工會形容事故前所未見

港鐵港島綫今日(2日)發生離奇「甩門」事故。一列西行列車駛至銅鑼灣站時車門脫落，幸無傷及乘客。港鐵初步調查指，事故是列車與月台的廣告牌碰撞所致。有鐵路工會形容意外罕見，以往亦未曾發生類似事故。經初步統計，連同今日事故涉及的廣告牌，同類型的廣告牌共有8塊，分別位於尖沙咀、旺角、銅鑼灣及金鐘站。港鐵人員會於今晚收車後檢查所有同類的廣告牌，確保穩固。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐交代事件時表示，涉事列車事發時正慢速駛入車站，懷疑有月台大型廣告牌部件移位，與車門碰撞而脫落。事故沒有造成傷亡，港鐵將於收車後再對列車及廣告牌作深入調查，以確保行車安全。他重申港鐵十分關注事件，並向公眾致歉。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，據初步調查，事故涉及月台旁的廣告牌，或與列車本身安全無關。港鐵以往從未發生過類似事故，形容十分罕見。

林偉強又稱，涉事列車由英國製造，是荃灣綫通車以來最早投入服務的列車之一，已運作約40年，並曾於1997至2000年期間進行大規模翻新。就事故是否涉及車齡老化或日久失修，他指港鐵早年提升鐵路信號系統時，已計劃以新列車逐步淘汰舊列車，但工程延誤而拖慢換車進度。不過他指，目前舊列車載客經常超出負荷，「退役就最好，但也不代表列車壽命已耗盡」。

至於市民擔憂，若事故在列車行駛時發生，乘客恐被拋出車外而釀成多人死傷。林偉強指，列車每日出車時須做足例行檢查，確保車門、冷氣等設施運作正常。列車亦設有指示燈，車門出現異常狀況，包括車門脫落或未完全關上時，列車不能行駛。至於行駛期間出事，自動煞車系統會即時啟動煞停列車。