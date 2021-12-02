抵港初步個案患者曾到訪　花旗中環分行等12處納強檢

再有12個地方因涉初步確診的輸入個案，而須進行強制檢測！政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，將12個涉及該宗初步個案的地方納入強檢名單，相關人士須於本周六(4日)或之前接受病毒檢測。

患者於潛伏期間曾到訪的12個地方及相關人士，包括任何在11月4至19日期間，曾身處中環畢打街20號會德豐大廈10樓花旗銀行(會德豐分行)超過1小時的人士；任何在11月18日傍晚6時至晚上9時期間，曾身處九龍灣偉業街33號德福廣場2期6樓603號舖「金滿庭」的人士；任何在11月18日上午11時至下午1時期間，曾身處中環威靈頓街97號地下I號舖尚樓餐廳的人士；任何在11月17日晚上8時至10時期間，曾身處尖沙咀加拿分道40至46號香檳大廈地下6號舖「杏」的人士；任何在11月17日正午12時至下午2時期間，曾身處中環干諾道中21至22號華商會所大廈地下至1樓譚仔雲南米線的人士；任何在11月11日下午1時至下午2時期間，曾身處中環威靈頓街2至8號威靈頓廣場M88 6樓「珺」的人士。

任何在2021年11月11日晚上7時至8時期間，曾身處尖沙咀北京道1號22樓「dermes」的人士；任何在11月14日下午1時至下午2時期間，曾身處香港銅鑼灣登龍街18號「V Point」31樓「ALTO Bar & Grill」的人士；任何在11月14日下午4時至晚上8時期間，曾身處中環金融街8號香港四季酒店6樓「Caprice Bar」的人士；任何在11月13日下午2時至下午4時期間，曾身處香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓49樓「Dr Reborn」的人士；任何在11月13日晚上7時至翌日上午11時期間，曾身處北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店的人士；任何在11月6日下午7時至下午9時期間，曾身處佐敦白加士街10至24號永富大廈1樓蝦蝦燒的人士，同樣需要進行檢測。

此外，由於9間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，同樣被納入強檢名單。任何在11月19日至今日期間，曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，香港新界天水圍天悅邨服務設施大樓1樓東華三院九龍崇德社幼兒園；香港新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰地下2及3號舖及1樓博士山(香港)國際幼稚園－將軍澳；香港九龍何文田石鼓街9號地下及2至4樓聖馬可堂白普理幼稚園；香港西營盤第三街204號毓明閣地下低層香港保護兒童會譚杜佩珍日託嬰兒園；香港新界青衣青衣邨宜居樓A翼地下基督教香港信義會靈工幼兒學校；香港中環皇后大道中99號中環中心地下香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校。

任何在11月19日至今日期間，就讀沙田西沙路落禾沙里10號香港李寶椿聯合世界書院所有年級；香港九龍觀塘寶達邨秀茂坪天主教小學三年級；香港九龍九龍塘添福道8號嘉諾撒聖家學校(九龍塘)三年級，學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師同樣需要接受檢測。