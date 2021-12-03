逗留香港機場逾24小時過境或轉機旅客　須到受看守獨立房間候機

香港國際機場管理局在昨日(2日)晚上11時表示，為配合政府於香港國際機場加強防控的最新要求，香港機場管理局將進一步收緊處理在香港國際機場逗留時間較長的過境或轉機旅客的措施。機管局將就已收緊的措施與航空公司進行商討及協調工作。

在現行安排下，因任何理由須在香港國際機場逗留超過24小時的過境或轉機旅客，將被安排到機場禁區的橙區範圍內受看守的獨立房間等候登機，以避免與機場員工及其他使用者接觸。相關旅客在獲准登機後將有專人陪同直接前往登機。

航空公司在2020年6月起，已被機管局要求須確保旅客於出發地登上前往香港國際機場過境或轉機的航班前，必須提供相關文件以證明該旅客獲准進入最終目的地。任何航空公司如未能符合相關要求將受到懲罰。

機管局於2021年11月15日起已將機場禁區範圍劃分成專責處理來自或前往內地航班的綠區，以及只處理來自或前往內地以外地區航班的橙區。機場營運商已成立專責團隊分別於橙區及綠區工作，其員工並不能在同一工作天內同時分別處理兩個區域的工作。