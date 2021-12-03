9日內呃5長者55萬元　「猜猜我是誰」騙徒落網

警方指出根據統計，於11月14日至22日期間，5名年齡介乎67至82歲長者，分別接獲「猜猜我是誰」的騙徒來電，騙徒聲稱是受害人的兒子，並指被公安拘捕，要求受害人到指定地方交保釋金；5案涉款共55萬港元。

港島總區刑事部探員根據線報及經調查後，昨日(2日)於油麻地區，拘捕一名姓徐(62歲)男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產，他已被扣留調查。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方高度關注電話騙案，並提醒任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料、開設一個銀行帳戶以證清白、要求資產審查、提及保密協議條款或要求轉帳匯款、均為詐騙；同時，內地政府或執法機構及香港警方，均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙。同時任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢，借保釋金及匯錢，亦為詐騙。如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。