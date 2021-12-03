東方日報A2：新變種來勢兇　通關好夢恐成空

粵港澳三地有望年底前恢復通關，但面對非洲新變種新冠病毒Omicron來襲，通關隨時一波三折！創新及科技局局長薛永恒昨日公布「香港健康碼」（港康碼）系統詳情，下周五（10日）上午9時會開通系統，讓市民登記及熟習。申請人必須實名登記港康碼，自行申報住址，及透過新版本的「安心出行」應用程式上載過去21天的行蹤，以判斷申請人是否屬高風險。當局強調，上載行蹤的程序由市民自行操作，港康碼不會儲存行蹤，也不設追蹤功能。港康碼出台，政圈有傳中港通關已邁出最後一步，有指聖誕前後便能通關，兩地目前正商討每日1,000個配額如何分配，包括商務、探親、恩恤及奔喪等。無數分隔兩地的中港家庭，期盼早日團聚。

副政府資訊科技總監黃志光表示，港康碼系統將於本月10日上午9時起開通，安心出行也會同日更新至3.0版本，新增上傳行蹤到港康碼的功能。申請人須提供身份證明文件、本地電話號碼、地址等資料開設帳戶，再透過安心出行上載過去21天的行蹤及作健康申報，就算無外出也可上載空白的紀錄。

當局指透過「來港易」或「回港易」計劃來港，再返回內地的人士，可獲豁免這個條件。系統會將其住址及出行紀錄，與確診及緊密接觸者名單作對比，按其風險程度，分發紅、黃或綠色的港康碼。待本港與內地及澳門重啟通關後，只有持有綠碼人士，可透過系統轉換到「粵康碼」或「澳康碼」，但有關功能尚待開通。

就私隱安全問題，政府資訊科技總監林偉喬指，上載行蹤的步驟由用戶自行操作，就算更新了安心出行，也不會自動上載行蹤。雖然安心出行會儲存行蹤31天，但港康碼本身並不會儲存行蹤，所以轉換至粵康碼或澳康碼時，也不會把行蹤傳過去，只是作入境內地的用途。港康碼亦無自動追蹤功能，一旦有人被列為高風險，才會將行蹤資料分享予內地部門。他強調，政府已聘第三方機構的保安專家，為港康碼作私隱評估，沒有問題才會推出。

此外，薛永恒多次被問及安心出行會否亦要推行實名制，他認為暫時沒有必要性，但疫情來勢洶洶，防疫抗疫的策略必須與時並進，所以未能作任何保證。他又指，如毋須過關，可自行考慮是否申請港康碼及更新安心出行，而申請的先後次序與日後通關的配額無關，市民毋須急於申請。薛又指，如刻意誤導或欺騙政府，令防疫工作受損，就要負上刑事責任。

就政府推出港康碼，有政黨憂慮港府過去一直未有為弱勢社群提供科技支援，憂慮過關需求最高的長者難以學懂使用港康碼。雖然政府會派出外展隊送手機，但難以及時滿足龐大的需求，最簡單還是豁免他們使用安心出行，容許以填寫個人資料代替，又憂慮出現更多私隱問題。

中華廠商會會長史立德則歡迎有關安排，指大部分廠商接近兩年沒有回內地，迫不及待回內地處理業務，期待盡快公布通關日期及細節。