你要知：門窗入風極刺骨？達人教路家居保暖大法

氣溫漸降家居保暖就愈重要，不過冷風由門縫、窗戶入屋，冰凍地板及牆壁通通讓人感到寒風刺骨。想在家中度過溫暖的冬日？就由裝修學院校長Simon為大家講解，逐一擊破家居冰冷的漏洞。

「香港常見的窗戶款式分別有鋁窗和鐵窗。若是鐵窗漏風，可以嘗試將較厚身的雙面膠紙，貼在窗口的罅隙間，以迫緊它們之間的空隙即可。」Simon表示，鋁窗理應不存在漏風問題，「若鋁窗漏風應該是膠條老化或破損了，只要更換窗框的膠邊就不會漏風。」

至於冬天時門底的罅隙經常寒風颯颯，Simon表示只要不是抽風入屋內即可，「若單位內有一個負壓力的存在，例如浴室開動的抽氣扇，風就會經門縫抽入屋形成對流。」要解決問題需要從源頭着手，「關閉抽氣扇或對流窗，在負壓環境消失的情況下，用隔音條擋風條封住門縫就能阻擋風入屋。」Simon建議選實心的隔音條，密封效果會比空心的更好。

冬天赤腳踏上地板，冰冷感覺直穿心頭，除了着拖鞋，不少人都會選擇鋪地氈、鋪木地板，惟Simon直言，「很多人擔心地氈的清潔問題，其實只要按說明去清潔即可，不過一般人很難將全屋都鋪地氈。因此地暖系統亦是不錯的選擇，惟成本較高。」至於地板選材方面，他解釋，「現時多數木地板均為木紋磚，因此只是視覺上有暖意，踏上去其實一樣是冰冷。」

不少人都會以泡棉牆貼粉飾牆身，但對隔絕牆身的冰冷感有沒有效？Simon表示，「很多牆貼都有膠、泡棉成分，有絕緣的功能亦可以令人接觸牆壁時沒那麼冷。不過冷的來源很少來自牆身，若家居感到寒冷，第一時間應該尋找並隔絕冷空氣的來源，再加上放暖裝置就能提升室內溫度。」