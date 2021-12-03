港鐵指甩門事故按機制罰款　專家質疑廣告牌組件鬆脫屬人為疏忽

港鐵港島綫列車昨晚(2日)於銅鑼灣站出現罕見「甩車門」事故。一列西行列車駛至銅鑼灣站時車門脫落，幸無傷及乘客。港鐵代表於今日(3日)出席電台節目解畫時表示，涉事列車應是與廣告牌下方突出組件碰撞，導致車門鬆脫，強調與列車本身無關，將會檢視其他廣告牌，而昨晚被指「黐膠紙」於廣告牌上為臨時措施，目的是將部件加固，當時已有確保安全才運作，並承認港鐵會按照機制罰款。根據機制，料延誤2小時52分鐘需要罰款300萬港元。另有相關工程師則認為，相信事故應是因為更換廣告牌承辦商的人為疏忽所致。

港鐵於昨晚曾就「甩車門」事故發出延遲證明書，表示由昨日下午5時54分至晚上8時46分，列車服務因事故而受阻，並就事件向公眾道歉。而今日車務營運及本地鐵路總管黃琨暐則解釋指，由於列車駛入月台時車速會收慢，故不涉及車速過快原因，事故發生應是由於廣告牌下方組件突出，與列車碰撞導致車門鬆脫。現時已將8塊同類型「可轉換廣告板」的涉事組件全部拆卸，並會檢視其他廣告牌。黃續指，事故應與列車本身無關，因所有列車均會有嚴謹的維修程序，而上次更換廣告牌應是上周四，是次事件屬罕見事故。

至於鐵路運輸專業人員協會主席張年生則表示，相信車門本身並無問題，認為事故涉及更換廣告牌承辦商的人為疏忽，或是承辦商更換廣告牌時，裝嵌工作不徹底，經一段時間的列車行駛震動，導致「震鬆」了廣告牌下方組件。而列車車門設計應並會問題，因車門的掛鈎或設計在世界各地沿用，加上港鐵有完善檢查工作，應非常安全，但亦建議承客盡量避免挨住車門，同時建議港鐵方面可加入物聯網或紅外線監測系統，監測廣告牌是否有問題。

而黃琨暐亦承認，港鐵會按照機制罰款。根據港鐵票價機制，超過2小時但少於3小時的服務延誤，須罰款300萬港元，而有關罰款會根據「分享利潤機制」及服務表現安排撥入票價優惠帳戶。今次事故延誤了2小時52分鐘，按港鐵票價機制，料港鐵將被罰300萬元，若延誤多8分鐘，就會被多罰200萬元。