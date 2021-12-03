薄扶林心光盲人院申請改建　5座9層高住宅提供83個單位

薄扶林心光盲人院暨學校向城市規劃委員會申請，擬議把「政府、機構或社區」地帶改劃為「綜合發展區」或「住宅」，以建5座9層高住宅，提供83個單位。

心光盲人院表示，在地理、科技、營運及安全方面，薄扶林的學校硬件已無法應付視障人士需要，學校需要現代化設施，滿足各使用者需要，當中包括學校、其住客及學生。經過一番努力，學校已覓得一塊位於東涌的土地，重建一座更能配合使用者需要的院舍及學校。學校面對的一大難題是要解決搬遷及發展帶來的龐大財政壓力，因此，懇請城規會能批准土地改劃申請，令項目順利進行。

而為了推行重建計劃，心光盲人院稱已不止一次提交土地改劃申請。在最近的申請，城規會以學校未能找到重建地點，確保視障人士能獲得持續教育及社會福利服務為理由，拒絕申請。而今，重建的選址已確定，心光盲人院相信已充分回應了城規會的關注。

心光盲人院續稱，擬議的住宅會以低層、低密度形式發展，最高地積比率為1.9倍，最高建築物高度為主水平基準151米，與申請地點現時的發展密度及高度相若，在土地用途、規模、形態及密度各方面均與毗鄰地區相融合。