棚工墮樓亡遺下妻子兩幼兒　妻子失支柱感徬徨

紅磡機利士南路26-28號，昨午(2日)5時許，外牆棚架狗臂架突然鬆脫，一名46歲棚架男工陳荣杉，從10樓外牆墮下，跌落大廈天井平台重創昏迷，送院搶救不治。

陳為家中經濟支柱，與妻子及2名年幼子女同住油麻地一劏房單位。據了解，陳妻約3年前來港旅遊時認識了丈夫，2019年8月結婚，並誕下一對子女，現時女兒1歲，幼子剛滿月，數天前才領取出世紙。

一家四口原本樂也融融，一次意外奪去丈夫寶貴性命，陳妻頓失依靠，對日後生活感到十分徬徨，並哭不成聲：「房租及水電費用約6千港元，我根本解決唔到，我只想有個房間畀BB住，買奶粉畀佢哋食」。據知，陳妻不是本港永久居民，未能申請綜援。

陳從事搭棚工作多年，陳持有「大工」牌。他曾向妻子透露工作有危險性，夫婦曾經商量，如選擇其他工作話，收入會受影響。陳為了養活家，仍堅持從事搭棚工作，為日薪工，月入逾2萬港元。他會給約3千港元給妻子買嬰兒用品，家中其他開支及買菜費用，全力由陳一力承擔。陳為一名好丈夫，早上為妻子準備飯餐，收工後亦幫手照顧子女。陳妻在香港的親人不多，只有一名胞姊，而丈夫有一名兄長。陳妻的儲蓄不多，連丈夫的殮葬費亦成問題。

工業傷亡權益會表示，陳當時有佩戴安全帶，估計牢固點扣的位置不夠穩固。工權會指出，現時同類涉及吊棚工程意外，當中涉及在沒有安全措施下發生。而涉及狗臂架意外而釀成死亡的個案，是一星期內第二宗，這反映安全問題非常嚴峻。工權會提醒工人開工時要有防護裝備及留意有一個牢固點扣住安全帶，如情況不安全，不應該開工。