流動接種車今到沙田新翠邨　聶德權指通關不與接種率掛鈎

新冠疫苗接種計劃推出9個月，但接種率依舊不達標。政府今日(3日)開始派出流動接種車，一連兩日「朝十晚五」到沙田新翠邨為市民接種由德國及內地合研的復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權今早到場視察，稱通關並不與接種率掛鈎。

現場派出一架流動接種車及架起多個帳篷，讓打完針的市民休息，並有醫生在場為長者提供諮詢服務。前往打針的大部分都是長者，幾十人排起長長人龍。市民彭先生患有高血壓、糖尿病，所以一直無打針，直至醫生最近認為他適合接種，才來打第一針。他認為接種地點方便，本月尾會再來打第二針。另一名市民亦認為地點頗為方便，但他一早來到也等了頗久，認為整體安排太慢。而他本身沒有長期病，但由於疫苗推出不久，一直持觀望狀態，畢竟有人打了兩針也染疫，甚至有人死亡。

聶德權表示，本港正與內地商討有序通關，昨亦已公布「港康碼」，但能否通關並非與某個接種率數字掛鈎。接種率高能令社區保持基本「清零」，不會為內地帶來額外的公共衞生風險，高接種率亦特別能夠保護長者，萬一有感染可降低死亡或重症風險；如病毒入了社區，可減慢傳播速度。聶德權說已有超過70%人口完成接種第一劑疫苗，但長者接種率不高，60歲以上只有一半人打了一針，70歲以上則只有34%。

流動接種站後日(5日)會到觀塘樂華南邨，下周五(10日)到葵青長康邨，12日再到屯門欣田邨，全部都是接種復必泰疫苗，另外也會到學校為學童接種。