沙頭角禁區料2022年第2季開放　市民可隨指定旅行團進入

政府早前在《北部都會區發展策略》提出逐步開放沙頭角墟，而近期保安局向區議會提交文件，表示保安局與相關部門制訂試驗計劃，於星期六、日及公眾假期，容許指定旅行團使用沙頭角碼頭，乘船前往荔枝窩、吉澳等鄰近地點遊覽。而警方經審核申請後，會向參加指定旅行團的人士發出「旅遊觀光」類別的禁區許可證，持證人需於指定日期及時間隨團進入，並需要經「指定路線」前往沙頭角碼頭對出的「指定區域」落車轉乘渡輪。該試驗計劃為期6個月，預期於2022年第2季正式開放「指定區域」給旅行團使用。

根據文件所示，視乎旅遊業界的反應，保安局初步建議於運作日每日設立6個旅遊巴抵達時段，分別是上、下午各3個時段，而每個時段會供3架旅遊巴進入沙頭角「指定區域」，預計旅客可在「指定區域」逗留30至60分鐘。按照目前的防疫限制計算，每個運作日的最高遊客人數約為500人。

為推行試驗計劃，沙頭角碼頭對出的一幅閒置政府土地以及海濱位置需劃為「指定區域」，並會提供3個旅遊巴停車位、洗手間、可供16個露天攤檔運作的位置、供遊客拍照的「打卡位」，以及設有1.4米高圍欄及1.4米高的摺閘，用以防止遊客離開「指定區域」進入沙頭角墟其他範圍。屆時沙頭角居民則可自由進出「指定區域」，但離開「指定區域」時須向看守的管理員出示禁區許可證，以證明不是遊客身份。

保安局又建議，「指定區域」內可容許16個攤檔，供當區居民售賣貨品。而在考慮沙頭角區鄉事委員會的意見後，保安局建議有關攤檔以免費方式分配予沙頭角墟內有興趣經營的居民，攤檔將以抽籤方式分配。至於在平日、即非運作日時，為善用土地資源，「指定區域」將會開放為免費的公眾停車場，料可提供約15個私家車停車位，以紓緩區內泊車位不足問題。

該試驗計劃為期6個月，計及平整土地、加建設施並試行運作所需的時間，預料2022年第2季可以正式開放「指定區域」給旅行團使用。試驗計劃推行後亦會檢討成效，屆時將研究進一步開放沙頭角墟（中英街除外）所必須的配套，包括需要增設的邊境保安設施、法例修訂等。