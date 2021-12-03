警方化身愛護動物大使　大搞流動教室愛的呼喚

近年社會對保護動物的關注上升，警方亦積極推動宣傳教育，鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為。為進一步把訊息傳入社區，警方今日(3日)起一連7日會舉辦「社區流動教室」活動，以宣傳車形式走訪全港不同學校及寵物友善的公眾地方，教育大眾協助舉報與動物有關的案件、照顧寵物的生活細節，介紹「動物守護，社區大使」計劃的背景。警務處處長蕭澤頣亦有出席啟動禮。

蕭澤頤在活動中表示，愛護動物，守護生命的訊息尤其重要，又感謝相關學校、中央諮詢委員會及贊助機構的支持，希望活動在社區中成功傳遞守護動物的意識。

在流動車上，市民除了可以獲得實用資訊，「守護之星」警犬Sunny及Zander亦會親身或以AR形式在車上與市民互動及拍照。另外，本月11日計劃亦會安排社區領袖及大使參與嘉道理農場暨植物園深度遊，讓參加者了解動物保育，尤其是大型哺乳類、鳥類、兩棲類及爬蟲類動物。

警方表示，正積極推動動物守護計劃，在今年首3季合共舉辦超過140次宣傳教育活動，連同於網上社交媒體的貼文宣傳，涉及人數逾100萬。