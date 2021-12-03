跨年倒數演唱會今公布抽獎結果　得獎者陸續收短訊

香港旅遊發展局今日(3日)公布跨年倒數演唱會門票抽獎結果，合共3,000張門票將會免費派發予1,500名得獎者，而得獎者將於今日至周日陸續收到電話短訊通知，參加者亦可登入活動網站以身份證號碼查看結果。旅發局表示，演唱會門票座位由電腦隨機編配，不設揀位。

由於活動採用實名制，得獎者需與同行者於本月13日或之前，一同親身前往圓方商場水區2樓的門票換領處，出示得獎短訊、身份證和疫苗接種記錄領票。門票換領處每日開放時間為早上11時至晚上9時，得獎者不得委託他人代領門票；得獎的登記人及同行者亦不可以分開領取門票，更不得與其他得獎者交換門票。

未有中獎的市民亦毋須失望，「香港跨年倒數演唱會」將於本月31日晚上10時開始，並會同步透過電視及網上全球直播，屆時演唱會將在西九文化區藝術公園大草坪舉行，有多名表演嘉賓，包括Mirror、許廷鏗、李幸倪、馮允謙、鄭欣宜、江海迦和香港管弦樂團。M+博物館的巨型LED幕牆到時亦會顯示倒數時鐘，踏入新年時，會以15種語言顯示祝福語句。