漁護署督察涉就流浪狗案妨礙司法公正被控　准保釋至下月再訊

廉政公署早前落案起訴一名漁農自然護理署二級農林督察，指他涉嫌在處理4宗流浪狗個案時，訛稱交出狗隻的市民不願以控方證人身份出庭作供，及建議上司不檢控。該漁護署督察被控8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪及4項意圖妨礙司法公正罪，案件今日(3日)在九龍城法院提訊。被告暫毋須答辯，法庭把案押後至明年1月12日再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見。被告准以1,000港元保釋，期間不得離港及接觸控方證人。

48歲被告李啟廸，案發時是漁護署二級農林督察，12項控罪發生在2018年6月26日至2019年2月27日期間。

其中8項控罪指，被告意圖欺騙其主事人而使用4份表格，即「市民交來流浪動物紀錄」，及4份檢控表格，以誤導漁護署，而有關表格載有虛假或錯誤陳述，即4名市民交來4隻流浪狗，而他們並不願意以控方證人身份出庭作供。其餘4項控罪則指，被告向2名上司訛稱該4名市民不願意在上述流浪狗個案中，當控方證人，以及向該2名上司建議，不就個案作出檢控。

案件編號：KCCC 3491/2021