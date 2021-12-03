微信圈懸紅1萬英鎊　取鄭文傑羅冠聰地址

美國公營廣播機構「美國之音」周四（2日）報道，流亡英國的英國駐港總領事館前職員鄭文傑近日收到微信截圖，指任何人提供線索協助尋找他和香港前議員羅冠聰的地址，就可獲1萬英鎊（約10.4萬港元）現金。鄭文傑已報案，英國警方調查事件，羅冠聰則指此事目前對他的生活不會有任何影響，他本身相對深居簡出，不會被惡勢力嚇怕。

鄭文傑從朋友處收到涉事訊息截圖，顯示相信是在英華人反港獨群組的聊天室，化名「高不拉樂」的成員說有匿名老闆資助1萬英鎊，若有人提供鄭文傑或羅冠聰的住址或工作地址，就可獲得獎金。鄭文傑說，起初應該是有人懸紅5,000英鎊（約5.2萬港元）取其地址，之後才加碼及包括羅冠聰。

鄭文傑不清楚相關微信訊息何時發出，但附有一張他、羅冠聰與英國國會議員會面的相，該照片是上月11日上傳到社交網，訊息應是當日之後發出。他不知懸紅是否跟倫敦唐人街近日發生華人組織與港人同場集會演變成打鬥一事有關，他已於上月30日報警，英國警方希望跟他會面跟進事件。羅冠聰稱，相信當局已知悉事件，若發生任何威脅他安全的事，英國政府會適當處理。