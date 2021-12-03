5男涉前年10.1黃大仙暴動　高級警司作供指生命受脅一度拔槍

前年10月1日多區出現遊行集會，其中黃大仙的示威演變成激烈警民衝突，5名男子被指當日參與暴動，及涉被警員制服時作出反抗。5男於區院否認控罪受審，案件今日(3日)於區院續審。當日亦曾參與追捕示威者的高級警司梁仲文出庭作供，指於追截其中一名男子時，糾纏間曾跌倒在地，後又因感到自己與同袍生命受威脅而一度拔槍戒備。

現駐守公共關係科的高級警司梁仲文，前年10月1日當時駐守九龍東應變大隊，當日在沙田坳道一帶布防時，眼見龍翔道東西線約有逾千名示威者，對方並向他們投擲硬物及汽油彈等。梁後指示隊員進行驅散及拘捕，他到達馬路後並見到被告麥浩偉，於是上前追截。當他追到麥時，以雙手嘗試壓低麥時，麥則轉身用手用力推他胸口，糾纏間雙雙跌下，麥則續以手推開他。其同袍後上前協助制服麥，他則走開往協助其他人同袍。梁指當時仍有示威者向他們投擲磚頭、硬物等，他感到自己及同事生命受到威脅，於是拔槍戒備。

辯方盤問時則指梁見到麥時，麥乃嘗試阻止他人襲擊警員，而他當時把麥推落地，麥更被推至趴在地上，梁說「警察咪郁」後，麥已沒有反抗。但梁不同意，反指是他胸口向地，麥則是跪低及續以手推他，而他亦忘記有否說過「警察咪郁」。

5名被告依次是郭小杰(28歲)、張啟昌(20歲)、何文謙(25歲)、溫梓霖(17歲)及麥浩偉(22歲)，同被控一項暴動罪。控罪指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶，連同他人參與暴動。5人另外再各自面對一項拒捕罪，控罪指郭抗拒警長33625、張抗拒警員17587、何抗拒警偵緝警員6729、溫抗拒偵緝警員17416及麥抗拒高級警司2700。5人均否認全部控罪。

案件編號：DCCC 260/2020