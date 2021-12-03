6青年涉縱火藏汽油彈案　17歲男生認罪還押至12.17判刑

6名青年涉嫌在去年2月一同租用酒店客房製作汽油彈，其中5人更涉嫌在油麻地一帶縱火。其中一名17歲學生今天（3日）承認一項縱火罪及一項管有物品意圖損壞財產罪，區域法院暫委法官許肇強聽取求情後，將案件押後至12月17日判刑，待索取更生中心、勞教中心及教導所報告，期間被告需要還押。

17歲被告劉智曦，案發時只有16歲，就讀中三。他今天在西九龍法院承認兩項控罪，指他於2020年2月4日，在彌敦道與甘肅街交街的一段車路縱火；以及在2020年2月3日至5日，在油麻地彌敦道一間酒店的房間內保管9個汽油彈、2罐汽油、1包糖、4條毛巾、1個漏斗、2罐卡式石油氣、4罐噴漆等等。至於另一項涉嫌在西九龍交通行動基地縱火的控罪則獲法庭存檔不予起訴。

案情指，認罪的被告劉智曦與同案另外5名被告在2020年2月3至5日一同租住涉案酒店客房，並曾分組去五金舖及便利店買工具及材料製作汽油彈，首5名被告於2月4日深夜一同在彌敦道與甘肅街交街縱火，其後5人分頭離開，首被告被截停拘捕，警方在他身上搜出酒店房卡，便到涉案房間將其餘被告拘捕，當時房間內充滿汽油味，大量物品散落在房間顯眼處，包括汽油彈、噴漆、剪鉗、鐵錘等等。劉在警誡下曾表示「阿Sir，我當時淨係掟咗一枝汽油彈落地下燒，無燒到其他嘢」。警方事後撿取第五被告的手提電話，發現內有一張劉在酒店房內戴著防毒面罩的自拍照，以及一張劉與第五被告一同製作汽油彈的自拍照。

辯方求情指，劉是本案眾多被告之中年紀最輕的一人，與本案最年長的被告相差10歲，他的社會經驗淺，可能會被人利用。而證物照片顯示當日縱火的範圍細、火勢很快轉弱及熄滅，對交通沒有造成大影響，車輛仍可駛離現場。加上被告只是管有或控制涉案物品，沒有明顯證據指明被告曾經有份製造汽油彈，即使是案情提及的自拍照，劉亦不如第五被告一樣戴上手套及手持汽油彈。加上劉沒有參與訂房、交租金、搜尋汽油彈製造方法等部分。辯方律師認為本案並非牽涉精密及複雜的分工，加上被告得到學校及母親支持，校方亦答應為被告保留學位，希望法庭輕判。法官最終決定先為被告索取一系列報告，再作判刑。

案件編號：DCCC 1073/2020、DCCC 1074/2020