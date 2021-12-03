涉網上發布刀具照恐嚇　前區議員何惠彬辯稱當時想自殺

已辭職的前元朗區區議員何惠彬，涉嫌在2020年3月於其個人Facebook頁面發文，稱收到街坊投訴有人在天水圍天耀邨內聚賭，計劃到場「掃場」，貼文又附有一張刀具照片。警察接獲投訴後，拘捕何並控告他一項企圖刑事恐嚇罪。何否認控罪，案件今日(3日)在屯門裁判法院開審，何出庭作供稱，天耀邨內聚賭人士亦是有份投票給他的街坊，當時自感成為「夾心人」，「手心係肉，手背都係肉」，稱自己當時想自殺「一刀捅落自己度」，所以在貼文附上一把刀的相片。

31歲被告何惠彬，被控於2020年3月21日，在香港企圖威脅他人會使其人身遭受損害，意圖使他人受驚。

控方今早讀出控辯雙方承認事實，指何於2020年3月21日在社交媒體面書上發布公開貼文，並呈堂貼文截圖。何的貼文指，他將會在3月23日到天耀邨耀逸樓地下休憩處掃賭檔，貼文提到用具時，又指「未諗好帶乜，棍棒刀鋸我都有」。控方今天沒有傳召證人，裁判官施祖堯雖然一度質疑，為何控方不控以刑事恐嚇罪，但最終仍裁定案件表證成立。

被告何惠彬今早出庭作供時，指天耀邨一直有非法聚賭問題，在案發前，天耀邨耀興樓地下亦曾有人非法聚賭，他與同事曾聯絡屋邨辦事處及天水圍警署，但警方一直沒有派人處理。何指，惟耀逸樓地下的聚賭情況性質不同，該處聚賭人士為街坊，現場亦無莊家，他與同事曾到場視察，當時有街坊曾稱「我哋聽彬仔話」、「唔會要你（被告）難做，我哋唔會再嘈」，惟約2小時後，該處街坊再次聚賭。何稱當時自感成為「夾心人」，「手心係肉，手背都係肉」，指投訴人及聚賭人士均為街坊，他壓力很大很重，稱自己當時想自殺，一刀刺向自己，所以在貼文附上一把刀的相片。

案件編號：TMCC 1376/2021