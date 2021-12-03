薛永恒指港康碼需3天核對地址　認為內地容許代領粵康碼不可取

「港康碼」將於下周五(10日)上午9時開放申請，創新及科技局局長薛永恒今日(3日)出席電台節目表示，他曾測試申請流程，約幾分鐘就開到帳戶，核對地址則要等2、3天，呼籲市民毋須急於申請，否則只會延長等候時間。他又認為內地容許家人代為管理「粵康碼」的做法不甚可取，疫情期間應該幫助長者及兒童學習使用智能手機，才能有效抗疫。

薛永恒指，為免為內地帶來額外防疫風險，市民申請港康碼要實名登記，並提供身份證號碼、地址等資料。如非居於公屋，則須上載住址證明，他建議市民使用水費單、電費單，若未能提供證明，當局會寄出載有開戶密碼的信件到地址，供市民開戶。他自己曾試過申請流程，開帳戶只需要幾分鐘，但核對地址可能要兩、三天，若一開始大批市民申請，核對時間會延長，提醒市民不需急於申請。

此外，市民需要上載過去21天的安心出行紀錄，薛表示就算過去21天期間沒有外出，或到過的地方不需要使用安心出行，也可以上載空白的紀錄。不過，如果上載他人的紀錄申請港康碼，則屬欺騙行為，市民須負上法律責任。

至於「粵康碼」容許市民通過「添加家庭成員」的功能，為子女代申領「粵康碼」，並為其代為管理。被問到港府會否參考做法，薛指，理解個別人士沒有手機，但難以確保家庭成員過去多日都行蹤一致，認為疫情期間應該幫助長者及兒童學習使用智能手機，學習紀錄行蹤，才更有效。他又強調，不同地方使用的系統都各有特色，當局會參考不同做法及與時並進，更新及改善系統。

另外，申請「港康碼」的市民須上載「安心出行」應用程式的紀錄，但對長者及視障人士相當不便，曾有團體倡以八達通代替。薛永恒認為，如果使用其他工具，市民就要重新習慣，對市民及處所造成不便。