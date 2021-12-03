住完過渡性房屋仍未獲編配公屋　團體促政府延長租住期

港府近年積極發展過渡性房屋，以協助紓緩房屋供應不足問題。關注團體調查發現，逾70%受訪者認為，即便《施政報告》宣布增加5000個過渡屋單位，供應仍是不足夠；而在已入住公屋的受訪者當中，更有超過70%輪候了6至8年方獲編配上公屋。惟現時落成的過渡屋中，大部分租住期為上限3年，根本未能配合上樓時間，團體促政府延長過渡屋的租住期，並安置或支援劏房戶。

關注基層住屋聯席今日(3日)發表劏房戶對增建過渡性房屋意見調查，收回201份有效問卷。當中提及有近60%受訪者已輪候公屋4年或以上，符合申請入住過渡屋的基本要求。不過，仍有72.6%受訪者認為，增加5000個過渡屋單位供應，仍不足夠處理劏房問題。而截止今年11月26日，已落成過渡性房屋單位僅1306個，團體促政府盡快增加過渡屋供應及加快興建。

此外，團體指出，基層市民輪候公屋時間，比房屋委員會聲稱的平均輪候時間5.9年為長，加上平均輪候時間亦有上升趨勢，有逾87.6%受訪者認為，租住過渡屋不能夠配合他們獲派上公屋的時間。

因目前已落成過渡屋大部分租住期限上限3年，大部分過渡屋租戶在租約完後，只能再次回到不適切住房。加上過渡屋有一定的居住規則限制，例如限制探訪時間、不能明火煮食及不准外人留宿等條件，有54.7%受訪者表示，設限會大大影響申請過渡屋的意欲。

團體建議，過渡屋應延長租住期，因現時過渡屋在處理劏房問題只能作「止痛作用」，租住期短，未見明顯的政策持續性，又未能配合公屋落成周期，難以發揮過渡作用。為此，團體促請政府安置或支援未能上樓的劏房戶，並應考慮過渡屋項目的配套設施問題，長遠需要增加公屋興建量，解決基層住屋困難。