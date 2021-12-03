16歲少年墮求職陷阱　涉工廈製毒被捕　警檢1400萬元貨

秀茂坪警區早前根據情報指，有犯罪集團利用工廠單位進行製毒及加工活動，經深入調查後，警方於昨日（2日）下午3時，在黃大仙五芳街23至25號一工廈內埋伏，並截獲一名16歲少年，並在其身上檢獲一包重約12克的懷疑霹靂可卡因。警方其後搜查該名少年位於上址的單位，在內檢獲22樽共重約23公升的懷疑液態可卡因及一批懷疑用於製造和包裝毒品的工具。行動中檢獲的懷疑毒品總市值約1400萬港元。

該名少年涉嫌販毒及製毒被捕，現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據悉，被捕少年父母離異，在社交平台尋找工作時，被不法分子招攬犯案。有人指示少年製毒，報酬約6000港元。而涉事單位為工廈內的劏房單位，面積約50呎。警方在單位內檢獲碗、匙羹及製毒原材料。

秀茂坪警區刑事調查隊主管督察張莉表示，聖誕及新年將至，不少不法分子會利用青年人想賺快錢的心態，誘使他們進行非法活動。警方提醒青年人在聖誕假期期間多加提防，求職時應先了解工作性質及細節，遇到疑問時，應向家人、老師或警方查詢及尋求協助，避免誤墮求職圈套，被不法分子利用犯案。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。