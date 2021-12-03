上海仔故技重施　街招黨抹黑內地富豪索1300萬

「街招黨」再現，黑幫和勝和前坐館上海仔郭永鴻曾以貼街招方式勒索多名富豪，消息稱，近期有人重施故技，街招黨爪牙前往金鐘一間投資公司追債1,300萬港元不果，竟到該公司主席子女就讀的大圍學校張貼街招，受害的內地富豪怕子女受牽連，遂報警求助，案件交中區警區反黑組跟進，正追查幕後主腦。

山窮水盡的上海仔郭永鴻，涉及兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪等4項罪名被O記拘捕，惟警方徵詢律政司意見後認為不夠證據檢控，今年10月已釋放他及退回20萬港元保釋金。據了解，有人被「放生」後開始以低成本組「街招黨」向富豪落手。

據悉，今年8月2日下午4時，2名戴口罩的男子前往金鐘太古廣場一間投資公司追債，聲稱在該公司擔任主席的內地富豪欠下1,300萬港元債項，惟該名內地富豪並不認識他們，亦無欠債，故沒有理會，亦無報警。

可是，今年11月5日早上約11時，有街招黨在大圍一間學校外張貼多張圖文並茂的追債街招，內容大意抹黑內地富豪好賭而欠下巨債，見紙速回，否則行動升級，後果自負，並留下聯絡電話。消息稱，該內地富豪的子女正是就讀該學校，富豪為怕子女受牽連，事後感到擔心而報警。不過，由於富豪聲稱不認識對方及無欠債，亦沒有涉及任何威脅或暴力行為，不作追究，故警方將案件列作「求警調查」，暫無刑事成分，案件交由中區警區反黑組跟進，正追查幕後主腦。

無惡不作的上海仔早於2015年已組「街招黨」，更利用平價賣命的酷刑聲請「假難民」作僱傭兵，多次以貼街招方式，勒索多名本港及澳門的富豪，惟街招內容往往是無中生有或是道聽途說，目的肆意詆毀該些富豪，敗壞他們的名聲。

不少富豪為保聲譽，不敢作聲，往往交錢就範。就算受害人報了警，也寧願交付大筆金錢破財擋災。法律界人士指出，張貼街招一般不涉及刑事責任，但如果張貼內容失實，受害者可以誹謗罪向有關人士民事索償。