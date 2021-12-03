「80後樓神」吳龍飛涉圖欺詐抗疫基金受審　押後至下月7日再訊

自稱「80後樓神」的吳龍飛，涉嫌於去年利用虛假資料騙取「防疫抗疫基金」資助。他被指訛稱在11個工廈或商住大廈地址經營零售生意，企圖騙取政府共88萬港元的資助。警方經調查後拘捕吳，及後控告他11項企圖欺詐罪。案件今日（12月3日）在東區法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至明年1月7日再訊，以待控方準備把案轉介區院所需的文件。此期間被告准保釋外出。

41歲被告吳龍飛、報稱公司董事。控罪指，他於2020年4月12日與2020年7月8日之間，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即虚假地向政務司司長私人辦公室之下的人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員表示就零售業資助計劃申請所提供的資料及證明文件真確、完整及準碓的，當中吳虛假地表示於2020年1月1日前他於11個不同地址營運一間名為「安樂窩國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店舖，以及因此在防疫抗疫基金下有資格領取援助，而企圖誘使人力資源規劃及扶貧統等處人員及其代理人作出作為，即向吳發放11筆合共88萬港元的援助，而導致吳獲得利益，又或導致香港特别行政區政府蒙受不利或有相當程度的可能性蒙受不利。

案件編號：ESCC 2643/2021