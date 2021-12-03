中一自行分配學位申請表下周派發　限明年1月3日至17日內提交

教育局今日(3日)表示參加2020/2022派位年度中學學位分配辦法的小學，將於下周一(6日)收到「中一自行分配學位申請表」，分發予應屆小六學生家長。欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學的自行分配學位的家長，須填妥申請表後，連同校方要求的文件，在明年1月3日至17日內交回心儀中學。如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，將於明年3月31日通知家長。

教局指，本年度自行分配學位可透過郵遞申請，把填妥的申請表及文件於明年1月3日至17日內交回心儀中學。有關中學在收到申請後會把「家長存根」寄回家長，以作保存。局方又提醒，切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。

如學生獲參加派位中學錄取，將於明年3月31日收到通知，家長毋須回覆學校接受學位與否。如果學生同時獲非參加派位直資中學錄取，家長則須決定是否保留該學位，如決定放棄，須於明年4月8日前通知有關中學，並取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位階段的派位結果將於2021年7月12日與統一派位結果一併公布。

另外，家長選校時可參考中學在《中學概覽》及校方網頁提供的資料，而家校會下周一(6日)會發布《中學概覽2021／2022》的中文及英文版，輯錄全港400多所中學的基本資料，包括教師資料、班級結構、學校設施、學校特色、校園生活、課外活動、學生支援、學校課程，以及全校語文政策等教學規劃。所有資料均由學校提供及核實，反映今年9月的狀況。