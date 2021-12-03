今增3宗輸入病例　全涉及L452R變種病毒株　一患者為船員

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今(3日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，個案涉及1男2女，年齡介乎23至51歲，全部涉及L452R變種病毒株的感染。至今本港個案累計12,449宗，另有少於5宗初步確診。

新增個案中，涉及1名23歲女患者(個案：12452)，於本周三(1日)從屬中風險的B組指明地區的南韓，經航班OZ721抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測證賓染疫。她已於8月20日及10月1日在南韓接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

另一名患者為28歲女病人(個案：12454)，她於本周三(1日)從高風險的A組指明地區美國，經航班SQ007抵港，抵港時在臨時樣本採集中心時確診。她已於6月23日及7月14日在香港接種2劑復必泰疫苗。

餘下的1宗個案，中心已於昨晚(2日)公布相關詳情，涉及一名51歲男船員(個案：12453)，他於12月1日從日本經貨船Glory Sky抵港，在船上採集的樣本檢測結果證實染疫。初步流行病學調查顯示，該船隻來港進行貨物裝卸，船上約有20名船員，他們進入香港水域後均沒有登岸，抵港後亦沒有本地工作人員曾登船。中心會將該名確診船員送往醫院進行隔離治療，貨船上的其餘船員亦須逗留船上進行檢疫，並須於檢疫期間按現行安排接受檢測。