荃灣地區康健中心營運招標　本月17日將舉辦簡介會

食物及衞生局今日(3日)表示為荃灣地區康健中心進行公開招標，邀請非公營機構營運該中心的服務，其中標者在政府批出合約後，有最多8個月的營運籌備期，以期於2022年開始營運該中心及相關服務網絡，合約的營運期為3年。有興趣者可參加於本月17日舉辦的簡介會。投標者必須於明年1月14日中午12時遞交投標書。

局方表示，荃灣地區康健中心將主力提供3層預防服務，並會因應地區人口分布，和社區的健康風險因素調整服務。其營運者透過「醫社合作」和「公私合營」的模式，提供由政府補貼的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康，藉以提升市民自我管理健康的能力，並在社區內為長期病患者提供支援。

地區康健中心是公共醫療系統的主要組成部分，亦是區內的基層醫療樞紐，當中以1個主中心配合設於分區的附屬中心，連結由私人執業醫護人員組成，並設有多個服務渠道及服務點的網絡。除直接提供服務外，地區康健中心亦協調區內其他提供社福和醫療服務的社區夥伴，為有需要的市民提供轉介服務。招標文件已列出地區康健中心的基本服務。地區康健中心的收費不可超越招標文件內所指定的上限。

當局指，投標者必須於2022年1月14日中午12時把投標書，放入位於添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內。逾期投標概不受理。