借匯款公司掩飾清洗逾2.2億元黑錢　警破犯罪集團拘主腦等11人

警方根據深入調查和情報分析，成功鎖定一個以匯款為掩飾的洗黑錢集團，本周三及昨日(1日至2日)採取拘捕行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕包括主腦等11人，相信該集團在過去2年間清洗逾2.2億港元黑錢，被捕人士正被扣查，警方仍在追查案件，不排除會有進一步拘捕行動。

警方商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，鑑於詐騙案及洗黑錢案令人關注，該科在今年5月起展開代號「權杖」的行動，經警方轄下反詐騙協調中心分析大量騙案資料，以及一些騙款流向，經深入調查後，成功鎖定一個以匯款公司作幌子的洗黑錢集團。

集團借公司作掩飾，企圖合理化在銀行的大額金錢交易，並於2019年至2021年利用傀儡戶口清洗超過2.2億港元黑錢。洗黑錢過程中，集團利用不同方式層層轉帳，力求將黑錢「洗乾淨」，同時亦有組織地招攬傀儡開設戶口，以「搵快錢」為誘，通過網上社交媒體、電話甚或經人轉介吸納他們，支付數百至數千港元報酬，獲取各人協助進行相關犯罪活動。

警方過去2日前往位於新蒲崗的匯款公司及港九各區，共拘8男3女(23至57歲)，包括作為匯款公司負責人的主腦、3名集團成員和7名傀儡人士，檢獲104本屬於他人的支票簿、大量手機、電腦及網上銀行保安編碼器及轉帳紀錄等，相信正是集團操控傀儡戶口的確鑿證物，而行動已成功瓦解該個相當活躍的洗黑錢集團。

同科高級督察張文瀚解釋集團運作方式，指主腦首先開設一間持牌匯款公司，並租用新蒲崗一工業大廈的單位從事正常業務。與此同時，集團暗中在單位作出大量洗黑錢活動，主腦會將傀儡戶口派發予各成員，當戶口收取款項後，成員便會經由網上銀行進行洗黑錢活動。他指出，集團利用匯款公司的業務作掩飾，牽涉收款的戶口並無向海關登記作業務之用。

警方在行動前掌握集團使用13個帳戶清洗黑錢，其後卻從上述單位搜出過百本支票簿，揭發它們分屬64個不同銀行戶口，而辦公室內搜獲的戶口資料紀錄，包括網上理財密碼等，亦揭發集團較之前所料操控更多傀儡戶口。另外，警方發現部分傀儡戶口經網上銀行申請開戶，過程中需要申請人上載自拍照，而多名涉案申請人的照片均在同一間餐廳拍攝，故此有理由相信，不法分子屬有系統地招攬他人開戶。

根據調查，該集團共利用76個傀儡戶口作洗黑錢活動，有部分款項來自本地發生的18宗騙案，形式包括電話、社交媒體及投資騙案等，受害人包括11男11女(20至70歲)，一共被騙取近6,100萬港元。

反詐騙協調中心總督察顏凱欣稱，騙案最年輕的受害人是誤墮電騙陷阱，他是內地來港讀書的20歲男子，今年2月底，他的家中收到自稱中國移動電訊商及執法官員來電，對方訛稱事主被人假冒身份申請內地銀行戶口，涉及清洗40億元人民幣的黑錢。事主其後使用通訊軟件Telegram與騙徒溝通，並按指示到一網站輸入銀行帳戶號碼及密碼，事主直至收到銀行月結單，發現36萬港元存款被提走，始察覺受騙。

顏指出，在今年1月至9月，警方共接獲735宗電話騙案舉報，當中近百宗的受害人均是內地來港讀書的學生，分屬本地12間不同大專院校，相信是疫情放緩令學校回復實體課，內地生來港上學，卻較少留意本港的新聞和騙案，導致防騙意識不足。她提醒，來電前方帶有「+」號的均為海外電話，至於以本港區號「+852」開首的電話，其實同樣來自海外，而且致電者大多為騙徒，市民應該小心提防。

此外，執法人員調查時絕不會要求銀行密碼等資料，遇到類似情況，市民必須冷靜思考，並向相關機構核實來電者身份，同時亦要避免向陌生人及不明網站提供該些資訊，如有任何懷疑，可致電防騙易熱線18222查詢。