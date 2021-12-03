紀評會重返薪酬趨勢調查委員會　港府表示歡迎決定

政府今日(3日)宣布，紀律部隊評議會職方應政府邀請重新加入薪酬趨勢調查委員會。政府發稿歡迎紀評會職方的決定，公務員事務局表示，紀評會職方返回薪趨會後，4個中央公務員評議會，均有代表參與薪趨會的年度薪酬趨勢調查工作。

目前4個中央公務員評議會，即包括高級公務員評議會(高評會)、第一標準薪級公務員評議會(一評會)、警察評議會(警評會)和紀律部隊評議會。

局方指出，警評會職方和紀評會職方雖曾於2013年退出薪趨會，政府仍與兩個評議會的職方代表一直保持緊密聯繫，並透過不同渠道就包括公務員薪酬調整在內的多項議題聽取意見。警評會職方於2018年返回薪趨會。過去一年多，經過與紀評會職方多番溝通，包括得悉薪趨會多年來有因應委員意見和總結經驗，改善年度薪酬趨勢調查方法和提升透明度，該會接受政府邀請，重返薪趨會。

局方發言人表示，相信紀評會職方代表以及其他中央公務員評議會，令薪趨會在年度的薪酬趨勢調查有更深入和全面的討論，能更全面反映各職方代表的意見。政府亦會致力在現行的薪酬調整機制下加強與職方代表的溝通，讓職方代表在過程中能更充分地表達意見。