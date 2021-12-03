被控助人逃離理大　19被告准保釋候審　報到減至一周兩次

香港理工大學校園在2019年反對修訂《逃犯條例》風波中，於11月成為戰場，爆發連場激烈衝突，校園13日後始解封，逾千人被捕。事後至少22名人士被指涉嫌於前年11月18日在何文田一帶，意圖協助理大內的人士逃避警方逮捕，並起訴一項意圖妨礙司法公正罪，其中3人早前缺席聆訊，裁判官已頒下拘捕令。餘下19人的案件今天(3日)再訊，其中16人擬不認罪，案件排期2023年7月24日預審，並會在10月3日開審，預計審期30天。至於未答辯的3名被告將於明年2月17日回到區域法院再訊，預計屆時將聽取他們的答辯。全部19名被告獲准繼續擔保外出，每周報到次數准由3次減到2次。

19名被告依次為何英傑(35歲，船務主任)、林斌(20歲，學生)、伍偉楠(22歲，學生)、冼宏俊(32歲，地盤工人)、林施雅(32歲，秘書)、梁卓鋒(23歲，建築工人)、陳俊鋒(20歲，理財顧問)、麥韜(25歲，健身中心助教)、利文熙(20歲，學生)、黃筠喬(17歲，學生)、張頌熙(41歲，商人)、梁穎欣(30歲，銀行經理)、陳鎮洋(32歲，建築安全主任)、劉淑華(26歲，網頁設計師)、黃琪峰(22歲，學生)、林鑫濤(21歲，學生)、卓琬宜(18歲，學生)、黎靖言(24歲，項目助理)及陳宇晴(17歲，學生)。他們被控以一項意圖妨礙司法公正罪。控罪指他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。第13被告牽涉多一項危險駕駛罪，指他於2019年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛客貨車。第4至6被告未預備好答辯，其餘被告擬不認罪。

法官高勁修接納控方早前提交的書面陳詞，認為有證據基礎將本案全部被告安排一起審訊，故不考慮將案分拆。有辯方律師申請將案再延遲2個月開審，好讓所有辯方律師可以繼續代表各被告，如安排10月的審期，將有近一半被告可能要換律師，加上法援制度有變，為保障各被告利益，希望法庭可安排12月的審期。惟法官拒絕，認為現在至2023年10月仍有一段很長的時間，辯方律師有足夠時間將資料交予接手的大律師，加上各被告要遵守保釋條件，早些開審對他們有益，故決定安排最早的審期。

案件編號：DCCC 313/2021，DCCC 573/2021