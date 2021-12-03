入境處連續4日反黑工行動拘15人　其中4人為假難民

入境處於周一（11月29日）至周四（12月2日）一連4日在全港各區展開代號「曙光行動」及「滙力行動」的反非法勞工行動，共拘捕11名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解，有4人是「假難民」，分別來自孟加拉、印度及埃及。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了56個目標地點，包括地盤、裝修中單位及餐廳等，共拘捕11名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男6女，年齡介乎26至54歲，當中2男2女是持有「行街紙」的假難民，據悉，4人分別從事外賣員、侍應及餐廳洗碗等工作，來自孟加拉、埃及及印度。另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為3男1女，年齡介乎30至61歲。

入境處發言人指，任何人違反有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。而僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，罰則是由原來的罰款35萬港元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬港元和監禁10年。