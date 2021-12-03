衞生防護中心參與世衞水晶演習　加強應對傳染病能力

今年的演習模擬當全球在面對新冠肺炎大流行的背景下，出現一種有機會造成全球大流行的新型病毒。

衞生署衞生防護中心今日(3日)聯同漁農自然護理署和食物安全中心，參與世衞西太平洋區域辦事處舉辦的年度國際衞生條例水晶演習。在桌面演習期間，三方代表商討和統籌應對模擬香港出現新型病毒時，所需採取的傳染病應變措施，加強溝通和應對新出現傳染病能力。

世衞西太平洋區域辦事處每年舉辦該功能性演習，以測試各地負責執行國際衞生條例的聯絡對口單位溝通情況，涵蓋公共衞生事件的報告、核實、通報、信息交流及風險評估等方面。衞生防護中心作為聯絡對口單位之一，已多次參與演習。

今年的演習模擬當全球在面對新冠肺炎大流行的背景下，出現一種有機會造成全球大流行的新型病毒。今日演習分2部分進行，第1部分為桌面演習，由世衞發出不同的詳細信息模擬情境的最新發展，讓參與者完成相關跟進工作。第2部分為該辦事處於緊接桌面演習後主持的匯報。期間，香港代表與辦事處和其他參與國家和地區，透過視像會議於線上分享經驗和觀察所得。

衞生防護中心表示，是次演習提供了寶貴機會，以測試應對新型傳染病的能力、提升傳染病應變措施的效能、找出需要改善的地方，從而提高警覺以應對公共衞生突發事件。當局將整合參與是次演習所得的經驗、加強應對能力，為未來制定更精準及具針對性的策略。