沙頭角指定區料下周動工　保安局：未管好旅客或不得再辦團

政府擬開放沙頭角碼頭予旅行團在周末及公眾假期時使用，並會設立指定區域讓旅客購物。保安局副局長區志光今早(3日)到北區區議會社會事務委員會上交代詳情，預料指定區域相關工程下周動工、明年4月份完工，並強調如旅行社未能管好旅客，或許不能再次申請。

在會議上，不少議員關注指定區域的攤檔費用及抽籤問題，促政府簡化手續，優先注重當地居民福祉。區志光指攤檔食物牌照方面已經與沙頭角鄉事委員會討論，預料臨時食物牌照的費用是每星期220港元，預料十多個提供電源的攤檔在6個月的計劃內，所需費用約為3萬至4萬港元，又稱攤檔將會以個人身份抽籤決定。

被問及如何規管旅行團。區指出局方於上月已經約見香港旅遊業議會，認為旅議會需要計算經濟成本，或許會組成小團到沙頭角視察後再作定論。就旅遊團監管而言，他指倘若旅行社讓旅客「周圍走、管得唔好」，就可能不允許再次申請相關旅行團。

此外，有議員建議將指定區域擴大至附近天后宮，區指出，在居民角度或許不方便納入。而指定區域平整方面，他稱可以考慮，但指出時間緊迫，如需增撥太多資金或許要向立法會財務委員會申請撥款，憂慮事情會變得複雜化，故希望「行咗先」，再考慮優化問題。及後，議題得到委員一致贊成下通過。