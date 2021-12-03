3港大生涉宣揚恐怖主義准保釋　法官解釋原因

香港大學學生會評議會今年7月通過哀悼恐怖襲警者的動議，事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪，其中3名需還押的涉案港大生於今年9月向高院原訟庭申請保釋，並獲國安法案件指定法官杜麗冰批准其申請。杜法官今（3日）頒下判詞解釋其裁決原因。

3名獲准保釋的港大生分別為張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）及杜林丞亨（18歲）。據判詞指，張敬生的律師指張當時為學生會會長，為以示公正並無就議案投票。律師又指張與外國並無聯繫，且在通過議案後不久即作出道歉及撤銷議案，並相信他不會再干犯危害國家安全的罪行；至於其餘2名被告，他們的律師亦指2人學術成續優異且沒有案底，認為不會再干犯相關控罪。

法官最終認為，在她定下的一系列保釋條件下，3名被告應該不會再作出危害國家安全行為，因此批准3人以5萬港元擔保，並各由一名家人自簽5萬港元或以5萬港元人事擔保。期間3人不准離港，須遵守宵禁令，及每星期到警署報到，保釋期間不得受訪，不得居住在港大宿舍或參與任何學生會組織，不得發布或轉載危害國家安全的言論，不得接觸外國政府官員、各級議會成員或其他服務於以上人員的人士，不得直接或間接組織任何對抗港府及中國的活動，及不得作出任何危害國家安全的行為。

3人與早前已獲准保釋的容頌禧（19歲），同被控一項宣揚恐怖主義罪，指他們於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義。4人也被控一項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，指他們於同日在香港非法煽惑他人，有意圖地使香港警務處警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。

案件編號：HCCP 446/2021