男生中環碼頭遇查被揭藏易燃液體　今認罪候判

去年母親節有網民發起「和你唱」及「母親節行街」活動，港九新界多個商場都有人群聚集，亦有防暴警員到場戒備。當日一名17歲男生在中環天星碼頭被搜出藏有2支打火機燃料及2個打火機。他今日（12月3日）在東區裁判法院承認一項管有物品意圖損壞財產罪，裁判官把案件押後至12月21日判刑，為被告索取更生、勞教及教導所報告，期間被告須還押。

同意案發指，2020年5月10日有人發起母親節示威活動，尖沙咀一帶有示威者聚集及堵路。下午約5時半，警員在香港中環7號碼頭外巡邏時，發現17歲被告麥肇聰形迹可疑步出碼頭。當時被告身穿護脛、護肘及戰術手套，一見到警員便驚慌，打算除下裝備。及後警員在被告的背囊內搜出2支高度易燃液體及2個打火機。

辯方求情指，被告曾在中華廚藝學院學習，但預料會因本案受拘禁，故主動退學。辯方呈上被告的醫療報告，指被告「活在想像中」。被告幻想自己為示威者一員，但當身處示威現場卻感害怕，故才坐渡海小輪由尖沙咀前往中環。裁判官指案情嚴重，因涉及高度易燃物，有潛在風險，決定先為被告索取報告再判刑。

案件編號：ESCC 1651/2021