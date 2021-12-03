今年1至10月總體罪案逾5萬宗　強姦非禮案激增

保安局局長鄧炳強公布罪案數字，今年1月至10月的總體罪案有53,340宗，較去年同期多481宗，增幅為0.9%；暴力罪案有7,980宗，較去年同期多243宗，增幅達3.1%；兇殺案增加5宗，升幅為33.3%。另外，強姦案錄得68宗，增幅為47.8%，非禮案有837宗，大增300宗，升幅達55.9%。

以今年1月至10月與去年同期作比較，今年行刧案有下降趨勢，較去年同期減少137宗，減幅為56.6%，爆竊案有1261宗，較去年減少580宗。不過，嚴重毒品罪行增至1287宗，增幅達45.3%(401宗)，刑事恐嚇有1357宗，較去年多241宗，升21.6%。

此外，涉及內地非法入境者的犯罪被捕人數共122人，錄得大幅度上升，較去年增加78宗，升幅為177.3%，青年罪犯及少年罪犯則分別下跌32.5%及12.2%。

當局搜獲毒品亦有大幅度上升，升幅最多為K仔，總共搜獲1940公斤，較去年增多368.6%。今年檢獲1689公斤大麻，較去年多727公斤，升幅為75.6%。忘我類搜獲28,408粒，較去年增多2.2萬粒，升幅為404.3%。