林卓廷涉洩露廉署調查案　控方指已滿足定罪元素

因民主派「35+」初選案等案件而被還押的前立法會議員林卓廷，另涉嫌披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。林否認控罪，案件今日（3日）於東區裁判法院續審。控方於中段陳詞，強調禁止披露受調查人身份的重要，在於防止疑犯得知被調查時，企圖銷毀證據或騷擾證人。即使沒有指明某人被廉署以《防止賄賂條例》調查，披露該受調查人身份已符合控罪元素。案件押後至下周一（6日）繼續。

43歲被告林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解，向公眾或部分公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。游於元朗7.21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

控方陳詞指，《防止賄賂條例》授予執法部門更大權力，以緝破貪污的秘密勾結。該條例下的披露受調查人身份罪行是要防止疑犯得知被調查中，企圖銷毀證據或騷擾證人，其次為保護受調查人的名聲。控方不同意須指明某人被廉署以《防止賄賂條例》調查才算犯罪，否則失去立例效用。舉例有人得悉廉署的調查工作後，向疑犯簡單透露「有人查你」，結果很可能疑犯猜到其貪污勾當已被揭發，惟通風報信者就可因此逃避罪責。辯方回應指，控方說法指廉署調查時受到極大保障，禁止訊息外洩，是扭曲條例原意。

案件編號：ESCC 2789/2020