妖魔化懲教署監獄管理模式　鄧炳強斥《立場新聞》報道偏頗

懲教署「智慧監獄」大潭峽懲教所運作以來，引入多項獨創的科技及系統。 惟《立場新聞》早前就大潭峽懲教所的報道中，借機大肆炒作及抹黑智慧監獄的管理模式。保安局局局長鄧炳強今日(3日)點名批評《立場新聞》就大潭峽懲教所作出的報道「 偏頗、誤導」，並「妖魔化」所內設施。

鄧炳強表示，有1.4萬人免遣返聲請人士留在本港，當中逾1.1萬人的聲請已被駁回，應被遣返。不過，當中逾9,000人正向法院申請司法覆核許可，但過往只有2%案件獲准司法覆核，最終覆核成功少於1%。他指，當中有300人因對治安有風險，目前分別被羈留在青山灣及大潭峽懲教所，而風險較大的則安排羈留在大潭峽。他指，以今年6月及8月曾有兩次大規模集體違紀行為，懲教署需要出動黑豹部隊應對，形容是「唔係普通人」。

他強調羈留所不是難民營，亦不是更新場所及酒店，有管理需要，故並非立場指的「監控」，例如閉路電視設置人工智能，可監察有否人群聚集 、打交等情況，重申是以在囚人士安全為依歸。他又指，智慧手帶就如運動手表，是檢察他們的健康狀況，使用儲物櫃等，享用更多便利服務。

他又表示，批評報道污名化當局將羈留人士視為「白老鼠」，重申是因為大潭峽懲教所翻新，故可加置新設施。他強調，不論任何人及組織用任何的包裝，只要有人危害國家安全，當局必會找到犯罪證據。