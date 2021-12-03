國泰爆機師離職潮　擬請數百人救亡　傳「翻閹」前港龍員工

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空又再出事，傳近月爆發大規模的機師離職潮。有國泰機師今日(3日)透露，由去年10月至今，自行離職的機師多達近500人，主要是不滿福利待遇遭削弱。以現時殘餘的人手，肯定不足以應付日後通關復飛的需求。國泰承認，近期機師士氣受損，未來一年機師空缺多達數百個，明年初更擬重新培訓見習機師。惟培訓需時，人手不足問題短期仍然嚴峻。

國泰航空傳過去數周內先後有逾十名機師提出請辭，另有不少機師去意已決，正搵工「跳槽」。消息指，辭職潮與早前3名機師被炒魷有關。該3人上月執飛至德國法蘭克福，返港後確診。國泰事後調查指，他們嚴重違反外站逗留規定而決定解僱。有機師亦指，難以忍受國泰實施的閉環式工作周期，無法與親人見面。

有國泰機師向東網透露，國泰去年10月宣布重組至今，撇除被解僱的機師，至少有近500名機師主動離職，當中近90%屬外籍機師。「每個月起碼走幾十個」，他指機師初時不滿工資被削減，近期則對防疫限制反感。

該機師又指，國泰早在3至4個月前已開始請人救亡，每月招聘近10名機師。對象主要是有香港永久居留權的機師，包括早前被裁的國泰及前國泰港龍機師。惟機師獲重新招聘後，仍面臨降職及減薪。此外，即使相對有經驗，亦需重新訓練3至4個月才可投入工作。他坦言，現時航班數量遠少於疫前水平，問題尚未浮現，但憂長遠通關復飛時勢人手不足。

國泰回覆東網時表示，全球航空業均需應對疫症全球大流行所造成的空前嚴重影響，當前環境極具挑戰，對國泰的機組人員影響尤甚，理解機組人員遵守嚴格的檢疫規定形成一定負擔，又承認上月解僱三名違規機師一事，影響機師近期士氣。國泰又指，長遠而言，該公司仍是吸納本地和國際人才具競爭力的僱主，計劃未來一年聘用數百名機師，許多機師已表明有意加盟。此外，國泰表示，明年初將重啟見習機師培訓計劃。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，國泰鬧出「機師荒」，根源是管理不善，去年裁員漠視人手需求。就聖誕、新年假期將至，未來數個月是航空客貨運高峰期，問題仍影響本地航運業復甦，國泰尋覓救兵刻不容緩。