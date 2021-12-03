東網為民請命　揭酒店爆滿遊子歸家無期　港府加推1200檢疫房應急

隨着全球各國出現Omicron變種病毒案例，港府陸續把多個國家列為高風險地區，只容許已打齊兩劑新冠肺炎疫苗的港人入境，並須酒店檢疫21天。然而，港府未有及時提升檢疫酒店的供應，大批港人無法預訂酒店房間，導致滯留異國。繼東網昨日(2日)為民請命，報導有慈母伴陪同女兒遠赴澳洲升學後，因香港檢疫酒店爆滿無法回港，今日再有港人滯留加拿大，無法即時回港見時日無多的病母。食物及衞生局今日(3日)隨即與檢疫酒店安排，開放近1,200間備用房間供入境旅客預約，並加快處理第7輪指定檢疫酒店計劃。

截至今日(3日)，已有55個國家已經或將會列為高風險地區。繼昨日有慈母滯留澳洲，東網再收到多名滯留異地的市民求助。市民黃小姐向東網表示，其舅母近月患癌，醫生表示化療療程無效，只剩下數個月時日，其身在加拿大的兒子決定立即回港，但數日來即使用盡所有方法仍無法預訂檢疫酒店。

他們曾在政府網站上尋找仍有空房的檢疫酒房，再逐一致電酒店查詢，但無奈「即使個網寫仲有，打去訂都係無」。最後，他們打遍近乎全港約40間檢疫酒店的電話，但「最快嗰間都要明年1月底先有房，仲有啲話個期已經排到明年3月先有房」。無奈之下，他們甚至已向政府申請以特別情況下入住竹篙灣檢疫中心，正等待相關部門回覆。

她坦言，現時正考慮讓表弟先到廣洲再回港，雖然或較波折，但起碼內地會提供特定的檢疫酒店予入境人士。黃小姐稱，政府在推出政策，要求加強特定國家的檢疫期限時，理應確保市場上有足夠的檢疫設施足夠使用，或是「特事特辦」為有緊急情況的市民提供額外檢疫安排，批評港府安排不善。她嘆稱「宜家對個政府已經無期望，已失望到谷底」。

此外，東網也收到滯留德國的吳女士求助。她與丈夫11月中到英國參加女兒畢業典禮，其後到匈牙利、捷克、德國等地，原定12月17日從德國起飛，18日抵港，於北角華美達盛景酒店隔離14天。當港府日前突然宣布，12月2日凌晨起把德國列為高風險地區，他們已立即聯絡香港所有檢疫酒店，但全部都沒有空房，最快要明年2月才有房。他們無奈須取消預訂機票、酒店，因為沒有訂房證明根本無法登機。他們在德國並無親友，也沒有帶太多錢出國，要在德國流落兩個月不知如何是好，一家三口正考慮延遲回港，轉飛到加拿大投靠親戚。

就上述情況，食物及衞生局今日回應指，第六輪指定檢疫酒店計劃由2021年12月1日至2022年2月28日，共有40間指定檢疫酒店參與，提供約11,500間房間。因應12月期間對檢疫酒店房間的需求增加，政府已與檢疫酒店安排，開放近1,200間備用房間供入境旅客預約。另外，政府亦已加快處理第七輪指定檢疫酒店計劃，並於11月30日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請。