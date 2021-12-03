惡的哥逼鐵騎士趴車頭衝行400米被捕　警籲市民提供資料

將軍澳昨日(2日)上演猶如電影情節的驚險一幕，一名鐵騎士因故激怒另一的士司機，遭對方驅車相逼，他無奈俯伏的士車頭隨車「遊街」，險象環生。

將軍澳警區刑事調查支援隊黃煜程督察交代案情，指52歲鐵騎士在昨午約4時沿寶邑路往唐俊街方向行駛，途中左側一輛的士朝他的方向切線，導致他大驚急煞。的士之後繼續前行，鐵騎士氣憤窮追，待的士駛至近Popcorn商場對開停下之際，落車以手機攝下的哥資料。

的哥見狀企圖駛離現場，期間罔顧鐵騎士安全衝行，將對方逼上車頭蓋，只能雙手抓住雨擋保持平衡。鐵騎士趴在車頭，隨車驚險駛過逾400米路程，沿途雖然大叫停車，但的哥始終未予理會，最終由見義勇為的司機協助截車和報警。

據悉，涉事的士當時載有一名乘客，並正準備到上述商場落客。警員趕至了解，隨即以涉嫌「危險駕駛」拘捕56歲的哥，其的士亦已送往九龍灣車輛扣留中心進行檢驗。警方呼籲市民，如有更多本案資料或曾目擊事件發生，可聯絡警方協助偵查。

東九龍交通部意外特別調查隊勞柏霖高級督察譴責，案中司機置他人安全不顧，行為是社會所不能接受，慶幸無造成嚴重傷亡。警方對相關行為採取零容忍態度，亦一直重視道路安全，任何駕駛者均不應在路上危險駕駛，或作出不顧他人的駕駛行為，警方會繼續加強打擊相關違法行為，並積極調查類似案件，將違例者繩之以法。

網上流傳事發「車Cam」片段，顯示鐵騎士猶如電影武師，「大字形」俯伏的士車頭，沿途極力保持平衡，僅間中擰頭觀察路面情況。事主身不由己，生死全賴的哥一時之念，惟對方完全不留情面，駕車惡意衝行急煞，試圖將其拋落地，幸事主沉身扶穩才未讓的哥得逞。期間，事主在路上高呼「幫我報警，佢（的哥）危險駕駛」求救，直至的士轉入唐俊街，終獲另一鐵騎士仗義截停的士。事主頭及手腳受傷，其後與報稱不適之的哥送院治理。