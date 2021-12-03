濕地魚塘疑建築廢料過分填壆　環團憂損生態候鳥另覓棲息地

后海灣蠔殼圍有魚塘疑被人以建築廢料擴建分隔魚塘的塘壆。

擬納入「北部都會區」濕地公園、現屬濕地保育區的后海灣蠔殼圍，被發現有人以建築廢料擴建分隔魚塘的塘壆。有環保團體指，地方位處米埔濕地越冬候鳥的飛行路徑，而填壆情況較正常誇張，相信已干擾當地生態，令候鳥數量減少。規劃署回覆指，已要求土地擁有人發在下年2月25日前把相關土地恢復原狀，包括移走土地上的剩餘物、碎石及填土物料。而環保署則指，部分堆填可能超出合理塘壆維修範圍，現正進行搜證工作，以檢視有否違反《廢物處置條例》或其他環保法例的行為。

長春社高級公共事務經理李少文今日(3日)到場視察後表示，塘壆的高度較一般道路高，部分位置高達2米，而且由建築廢料埋積而成。從圖片所見，塘壆以碎石、鋼筋等物料鋪填，亦有膠袋包含其中，有塘壆已舖上瀝青。李指，蠔殼圍是候鳥「通道」及「加油站」，往年曾見到過百隻鸕鶿等候鳥在該區憩息，但今日只發現10多隻鸕鶿出現。他不排除因工程構成干擾所致。

李少文又說，一般塘壆由泥土填成，再種蘆葦等植物，將泥土抓緊，惟近年有人為加快塘壆的興建速度，以建築物料填成。但李指是次的情況比較誇張。他期望情況改善後，候鳥下年能重回蠔殼圍。

環境保護署及規劃署均指，已派員巡查有關地點。環保署稱，已發現有私人魚塘塘壆位置及附近有進行堆填或工程的迹象，與魚塘塘壆維修有關，而部分堆填可能超出合理塘壆維修範圍，該署現正進行搜證工作，以檢視有否違反《廢物處置條例》或其他環保法例的行為。

而規劃署則回覆指，發現該場地涉違例填塘及填土作業，並在今年9月17日向土地擁有人發出「強制執行通知書」，要求中止違例填塘及填土作業，並於上周四（11月25日）向土地擁有人發出「恢復原狀通知書」，要求在下年2月25日前把相關土地恢復原狀，包括移走土地上的剩餘物、碎石及填土物料。