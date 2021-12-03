政Whats噏：配水庫導賞名額太少　區議員斥政府好蠢促優化安排

逾百年歷史嘅深水埗主教山配水庫進行臨時加固、整理及保護工程後，本月中將以導賞方式畀市民參觀，而首階段嘅導賞團預約早已爆滿，唔少市民都好失望。水務署今日(3日)安排深水埗區議員入內參觀，部分區議員直指每日僅得36個參觀名額太少，有區議員更批評政府好蠢，畀禁聚令綁手綁腳，稍後將喺區議會轄下嘅工作小組會議上要求優化參觀安排，將名額提高3至4倍。

導賞團暫定由本月15日至明年6月14日舉辦，每團最多12人，全程約90分鐘，今年12月15日至明年2月28日嘅個人及團體參觀時段都已額滿。而預約網站將喺明年2月4日上午9時，開放明年3月1至31日嘅個人參觀時段，以及明年3月1日至6月14日嘅團體參觀時段。

多名深水埗區議員今日獲邀參觀配水庫，區議會副主席伍月蘭同區議員袁海文都話每日參觀嘅名額太少。伍引述水務署嘅代表話由於要顧及市民嘅安全、保安問題，同埋導賞員有限嘅情況下，所以唔可以畀咁多市民入去，但佢就覺得該署可以考慮採取「流水式」方法，咁就可以分段容納到更多市民。

袁海文直指政府好蠢，畀禁聚令綁手綁腳，事關依家只可以豁免每團12人入內參觀，但工作人員不計在內，以今日區議員嘅導賞團為例，加埋工作人員等都有20人，明顯每團可以容納多啲市民，所以係有空間優化參觀安排，例如每團人數增至24或36人，同埋係咪可以考慮提供自助導賞服務。

區議會地區設施及社區事務委員會轄下社區保育、樹木管理及環境保護工作小組下周召開會議，伍同袁兩人都話會要求水務署改善參觀安排同交代長遠方案，而袁仲話早前曾邀請團體舉辦同配水庫有關嘅工作坊，但政府收回區議會撥款權後，相關嘅申請唔知點處理，到時亦要相關部門交代。