警旺角反非法賭博行動　拘5男女檢釣魚機射擊機

旺角警區特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，今日(3日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角花園街118號一個單位，搗破一個非法釣魚機賭場，檢獲一部釣魚機、5部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約500元賭款。

警方於單位內拘捕一名姓趙(30歲)男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎26歲至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們已獲准保釋候查，須於12月中旬報到。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集及嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。