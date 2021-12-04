房署「大嘥鬼」　特快公屋及儲物室長期閒置

公屋輪候時間有增無減，市民上樓遙遙無期，惟政府仍做「大晒鬼」，未有妥善使用屋邨內空置單位及儲物室空間。有關注團體早前進行實地調查，發現位於葵青區、樓齡逾40年的葵盛西邨及麗瑤邨共有逾百個空置單位，其中有24個屬長期閒置的特快公屋，以全港相同樓齡的公屋推算，估計全港有多達564個閒置特快公屋單位未能成功租出，狠批政府未有善用房屋資源，建議當局考慮將空置單位改建作中轉屋或過渡房屋，滿足市民住屋需求。

石籬中轉屋關注組及葵涌天台平台安居聯盟於10月實地調查，以外部觀察的形式，包括視察大門及走廊透光度、門外裝飾及水錶用量等，發現老化屋邨葵盛西邨及麗瑤邨分別約有68個及47個空置單位，並推算出全港約有1.6%空置公屋單位，換言之全港40年或以上樓齡的屋邨單位數目估計有約3057個公屋空置單位，而長期閒置達一年或以上之特快房屋單位則高達564個。

此外，調查亦發現葵盛西邨內仍有14個儲物室單位。團體批評政府未有妥善分配房屋資源，漠視改建儲物室及空格房成為住宅單位的可行性，建議考慮使用40年樓齡以上的閒置特快公屋單位作中轉屋或過渡性房屋。

團體續稱，唯一的市區石籬中轉屋將於明年底拆卸，認為房署無家支援不足夠，促確保「區區有中轉屋」，同時積極研究將儲物室及空格房改建作普通住宅用途。資深社區工作者及大專講師黃潤達表示，社區不時發生意外，並以2011年花園街排檔失火為例，認為市區中轉房屋仍有一定價值，促政府善用空置公屋單位，同時可將儲物室改建，以符合1、2人單位最低要求，將空間再利用。多位劏房戶明言不介意入住閒置特快房屋作過渡之用，認為「有好過無」，至少能改善目前劏房惡劣的環境。

房屋署回應指，公共屋邨不時會有住宅單位收回；並會被用作年度公屋編配計劃所擬定的用途，包括編配給輪候册上的公屋申請者、用作重建項目安置及各類調遷包括擠迫戶調遷等。該署續稱，由收回至成功編配期間，可因不同原因出現短暫空置情況，如正進行翻新工程或整修，已作編配正待獲編配者回覆、因獲編配者拒絕編配而待重新編配、集合作調遷計劃的編配等，屬編配流程中正常現象，空置單位數字因而每天也會變化。

該署表示，公屋資源十分短缺，須合理及公平地分配公屋，不宜將葵盛西邨及麗瑤邨的空置公屋單位改為中轉房屋。至於公共屋邨儲物室一般用作租予住宅和非住宅租戶用作儲物，例如居民裝修期間租用暫放物品，並無計劃改變現有用途。