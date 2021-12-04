學生哥做毒品拆家　私家車交易斷正

16歲學生淪毒品拆家，與兩黑漢車內交易斷正。警方反黑組探員，周四晚在油塘一公屋埋伏，發現有人在一輛私家車交收毒品，時機成熟現身拘捕3人。其後押解一名16歲毒品拆家搜屋，起出市值近9萬元的可卡因、冰毒及搖頭丸等。警方繼續追查毒品來源及銷售網絡，務求日後將涉案毒品拆家及買家一網打盡。

周四晚上10時許，觀塘警區反黑組及情報組探員，根據線報及經深入調查後，得知有人進行販毒活動，於是掩至油塘油麗邨埋伏，等候毒販現身。未幾，探員發現3名目標男子出現，當中兩人坐在一輛私家車內，正與一名穿短褲及踢拖少年疑進行毒品交易。當3人交收完毒品後，埋伏的探員認為時機成熟，隨即上前截停3人調查。

觀塘警區重案組劉啟彥高級督察表示，警方在其中一名男子身上，搜出約5克懷疑可卡因。其後，警方押解涉案的少年返其油麗邨住所搜查，在屋內搜出約56克懷疑可卡因、約8克懷疑冰毒及8粒搖頭丸，毒品總市值約8.9萬元，警方以涉嫌販毒拘捕該名16歲少年及兩名男子，並將他們一併帶署扣查。據了解，被捕16歲少年報稱學生，疑為毒品拆家，另兩名分別24歲及27歲被捕男子，分別報稱為商人及倉務員，二人俱有黑社會背景。