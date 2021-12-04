東方日報A1：兩個16歲仔　販毒毀一世

聖誕節及新年臨近，販毒集團搵快錢狂出貨，繼招聘未成年人任「衝關豬」帶毒品後，近日頻頻招攬未成年人士販毒和製毒活動，警方周四一日內偵破兩宗案件，拘捕包括兩名16歲少年共4人。當中一名少年為「搵快錢」在社交網求職，貪圖6,000元酬勞墮入販毒集團招聘陷阱淪為「製毒師」，藏身新蒲崗一工廈劏房販毒兼製毒被捕，警方起出霹靂可卡因、液態可卡因和一批製毒工具，市值約1,400萬元，涉案毒品量龐大，罪成或一生前途盡毀！警方提醒年輕人求職時，先了解工作性質及細節，遇到疑問可向家人、老師或警方尋求協助，避免誤墮求職圈套及法網。

秀茂坪警區早前接獲線報，指有販毒集團利用工廠大廈單位作掩飾，從事製毒及加工等活動，經深入調查後，成功鎖定目標工廈單位。周四下午約3時，警方掩至黃大仙新蒲崗五芳街23至25號緯綸工業大廈埋伏，發現一名目標少年現身，埋伏的警員立刻上前表露身份，進行截查及搜身，當場於其身上檢獲一包重約12克的懷疑霹靂可卡因。警方遂向少年展開盤問，並搜獲一條單位鎖匙，懷疑有人在工廈內販毒兼製毒。

其後，警方押解該名少年到上址一單位搜查，在裏面起出22樽、共重約23公斤懷疑液態可卡因，以及一批懷疑用於製造及包裝毒品的工具，包括電磁爐、碗、煲、匙羹及製毒原材料等。檢獲的毒品市值約1,400萬元，警方經初步調查後，以涉嫌販毒及製毒兩宗罪拘捕該名16歲少年，並將其帶返警署作進一步調查。由於行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

據悉，被捕少年來自單親家庭，父母早年離異，他在社交平台找工作時，貪圖搵快錢而被不法分子招攬犯案。少年本身沒有製毒知識，但他藏身工廈面積約50呎的劏房製毒時，會有專人指示他如何進行工序，只要按照指示製毒即可。據了解，有人並非首次製毒，而是做了兩、三次，每次收取約6,000元酬勞，大約一個月做一次。

跟進案件的秀茂坪警區刑事調查隊女督察張莉表示，聖誕及新年將至，不少不法分子會利用年輕人想賺快錢的心態，誘使他們進行非法活動。因此，警方提醒年輕人在聖誕假期期間多加提防，求職時應先了解工作性質及細節，遇到疑問時，應向家人、老師或警方查詢及尋求協助，避免誤墮求職圈套，被不法分子利用犯案。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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