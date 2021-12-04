警方巡查灣仔餐飲場所　13男女犯禁被票控

警方在灣仔區打擊違規餐飲場所。

警方港島總區反三合會行動組、灣仔警區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同輔警，昨晚(3日)於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及突擊巡查區內餐飲場所，提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於灣仔駱克道37至39號一餐飲場所內，發現8男4女顧客(21至42歲)沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的要求掃描安心出行二維碼，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

該餐飲處所的30歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被警方票控。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。