廉署接9宗立會選舉投訴　涉煽動不投票或投白票

立法會換屆選舉本月19日舉行，廉政專員白韞六今早(4日)在電台節目表示，至今接獲9宗關於有人公開煽動他人不投票或投白票的舉報，部分人是通過社交平台發布有關訊息，強調即使涉案人不在香港，廉署亦會向法庭申請拘捕令，一旦有關人士回港就可以採取行動。而他重申，選舉法例新增的罪行只規管公開煽動他人不投票或投白票，若果選民是出於個人意志而不投票、投白票或投廢票，一律沒有刑事責任。

白強調，已加派人手留意網上言論有否違法，又指今次立法會選舉是完善選舉制度後最大規模的一場選舉，廉署6月起開始展開宣傳教育工作，今次153名候選人當中，不少人沒有參選經驗，廉署已提醒他們注意一些容易出問題的地方，包括處理選舉經費、選舉工程等。

此外，選舉管理委員會主席馮驊表示，大多數投票站會使用電子選民登記冊系統發出選票，是首次大規模使用有關系統，形容非常大的考驗；選舉事務處亦已經總結選舉委員會界別分組選舉點票的問題，精簡流程，而政制及內地事務局亦檢視發票流程，增加發票櫃枱數目及加強效率，協調和安排身處內地的選民到口岸投票。但他承認，即使加強訓練及準備不同後備方案，仍可能會發生未能預計的事，希望工作人員能靈活應變及通報。