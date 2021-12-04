三地互認飛機維修資格　330間機構認受香港執照

香港機場第三跑道工程快將完工，航空業人才需求殷切，運輸及房屋局局長陳帆今（4日）在網誌表示，國家民航局與港澳兩地民航當局已簽署《聯合維修管理合作安排》(《合作安排》)，互認內地、香港及澳門飛機維修人員執照持有人，便利他們在三地的飛機維修機構工作。

合作安排生效後，除香港13間飛機維修機構外，內地及澳門超過330間的飛機維修機構會認受香港的飛機維修執照。陳帆認為，此安排在沒有改變有關執照標準的同時，增加執照的認受性，並能讓本地約2,200名飛機維修人員執照持有人或有志投身飛機維修行業的人士，有更多工作機會及更廣闊的發展空間。

另外，陳認為安排可令本地飛機維修機構，接觸到更多具備各種專業資格的飛機維修人員。內地及澳門的人才按既定入境政策申領工作簽證後，可協助本地飛機維修機構簽發完成維修後的放行證明文件，支援本地飛機維修業發展，鞏固香港國際航空樞紐的地位。

現時香港飛機維修人員獲取執照前需通過民航處的考試，當中包括13至14張試卷，並需要有2至5年的維修經驗。但若執照持有人希望在內地或澳門進行相關工作，便需要重新接受國家或澳門民航當局的考試。

陳帆又提到，當局將擴建現有空運貨運站和加入新的高端物流中心以迎合電子商貿的發展、設立上游物流園及「空側」海空聯運貨運碼頭、開拓大灣區跨境直升機服務、發展集商業、娛樂、零售和飲食於一身的機場航天城，支持香港國際機場由「城市機場」變身成為「機場城市」。